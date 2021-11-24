В Казани завершили ремонт здания детсада 1943 года постройки
В Московском районе Казани завершился капремонт детсада №126, построенного почти 80 лет назад, сообщает мэрия города.
Здание находится в доме №52 по улице Тунакова. Его площадь составляет 455,2 кв. метра, помещение рассчитано на 60 мест. Второй корпус детсада №126 расположен на улице Восстания, 44а.
На капремонт здания выделили 47 млн рублей. Рабочие обновили кровлю, фасад, заменили окна, отремонтировали инженерные сети и заменили оборудование, а еще благоустроили территорию и установили новые теневые навесы.
В этом году ремонт провели в 237 учреждениях образования Казани — это 157 детских садов и 80 школ.
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