В Казани завершили ремонт здания детсада 1943 года постройки

В Московском районе Казани завершился капремонт детсада №126, построенного почти 80 лет назад, сообщает мэрия города.



Здание находится в доме №52 по улице Тунакова. Его площадь составляет 455,2 кв. метра, помещение рассчитано на 60 мест. Второй корпус детсада №126 расположен на улице Восстания, 44а.

На капремонт здания выделили 47 млн рублей. Рабочие обновили кровлю, фасад, заменили окна, отремонтировали инженерные сети и заменили оборудование, а еще благоустроили территорию и установили новые теневые навесы.

Фото: kzn.ru

В этом году ремонт провели в 237 учреждениях образования Казани — это 157 детских садов и 80 школ.

Маргарита Головатенко