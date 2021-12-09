Стало известно, где в Казани в следующем году появятся платные парковки

В 2021 году в Казани обустроили муниципальные парковки на 1,7 тыс. машино-мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.

В первом квартале 2022 года муниципальные парковки заработают на улицах Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Сибгата Хакима, Назарбаева, Газовой, Павлюхина и Агрономической. Их обустроят поэтапно в течение года на существующих карманах. Когда будут сдавать парковки, сообщат дополнительно.



Ранее мэрия сообщала об увеличении количества парковочных мест.

Ольга Шагиева