Стало известно, где в Казани в следующем году появятся платные парковки
В 2021 году в Казани обустроили муниципальные парковки на 1,7 тыс. машино-мест. Об этом сообщается на сайте исполкома.
В первом квартале 2022 года муниципальные парковки заработают на улицах Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Сибгата Хакима, Назарбаева, Газовой, Павлюхина и Агрономической. Их обустроят поэтапно в течение года на существующих карманах. Когда будут сдавать парковки, сообщат дополнительно.
Ранее мэрия сообщала об увеличении количества парковочных мест.
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