В Казани из окна здания ЖК «Clover House» выпал человек

В Казани, в ЖК «Clover House», расположенному по адресу Щербаковский переулок,7, из окна здания упал человек. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД по Татарстану.

Подробности пока выясняются.

В соцсетях города сообщается, что мужчина выпал из окна 25 этажа дома.

Несколько дней назад в Набережных Челнах из окна одной из школ выпала девочка 12 лет. Она осталась жива и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи города с различными травмами. Следственными органами Следственного комитета РФ по РТ начата проверка по факту падения.





Дарья Акимова