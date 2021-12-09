Татарстанцев предупредили о промоинах на неокрепшем льду

В соцсетях появились фото и видео, как казанцы катаются по замерзшим водоемам. Тем не менее, это может быть крайне опасным развлечением.

По данным МЧС республики, на крупных реках в русловой части имеются промоины. Из-за неустойчивой погоды и осадков лед неоднородный.

На реке Казанка толщина льда составляет 0-7 см, есть промоины. На реке меша лед достиг толщины 10-12 см, на Свияге — 6-12 см, но есть промоины.

На реке Волна в районе Зеленодольского района толщина составила 5-8 см., около береговой линии 5-11 см. В районе Лаишевского района Волгу затянуло льдом до 11 см, однако лед неоднородный и по руслу реки составляет всего 4 см.

На реке Кама в районе Лашишево толщина льда составила 5-20 см, между русловой частью и островами имеется открытый участок. Возле Чистополя около береговой линии от 7-12 см, по руслу наблюдаются промоины.

На реке ИК в районе н.п. Мелькень лед достигает 10-15 см, однако есть промоины.

Ранее МЧС Татарстана предупредило жителей республики об опасности выхода на неокрепший лед.



Ольга Шагиева