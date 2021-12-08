Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вошла в десятку финалистов премии Рунета

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вошла в десятку национальной премии Рунета, сказано на сайте премии.



Вице-премьера отметили за два проекта в номинации «Открытые коммуникации». Эксперты выделяли наиболее открытых к диалогу с пользователями интернета представителей власти, которые своевременно реагировали на запросы граждан и принимали управленческие решения на основе аналитики обращений.

Фазлеева была организатором прямых эфиров для родителей детей после трагедии в казанской гимназии №175, приглашала психологов и психотерапевтов в качестве спикеров на YouTube-канале.

Эфиры проводятся до сих пор каждую неделю. Всего проведено трансляций — 21.

Маргарита Головатенко