Казань вошла в топ-20 красивейших мест по версии National Geographic
В Казани около Центра семьи «Казан» установили инсталляцию National Geographic, которая свидетельствует о попадании города в список 20 красивейших мест страны, сообщает TJournal.
Большая желтая рама должна привлечь внимание к необычным местам в России и вдохновить людей на совершение открытий и путешествий. Акция посвящена 20-летию телеканала в РФ.
Кроме Казани, инсталляции установили:
- в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;
- на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;
- на горе Мусса-Ачитара в Домбае;
- в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
- в Териберке на Кольском полуострове;
- на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
- рядом с Авачинским вулканом;
- на берегу Тихого океана на территории серф-лагеря Snowave Kamchatka;
- в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
- на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
- в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
- в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;
- на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
- на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге;
- в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
- около Останкинской телебашни;
- на территории музея-заповедника «Кижи».
Недавно Казань вошла в топ-5 крупнейших городов России с численностью населения более 1 млн человек. Всего к началу 2021 года насчитывалось 1,25 млн горожан.
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