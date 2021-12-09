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Казань вошла в топ-20 красивейших мест по версии National Geographic

00:15, 09.12.2021
Казань вошла в топ-20 красивейших мест по версии National Geographic
Фото: realnoevremya.ru

В Казани около Центра семьи «Казан» установили инсталляцию National Geographic, которая свидетельствует о попадании города в список 20 красивейших мест страны, сообщает TJournal.

Большая желтая рама должна привлечь внимание к необычным местам в России и вдохновить людей на совершение открытий и путешествий. Акция посвящена 20-летию телеканала в РФ.

Кроме Казани, инсталляции установили:

  • в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;
  • на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;
  • на горе Мусса-Ачитара в Домбае;
  • в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;
  • в Териберке на Кольском полуострове;
  • на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;
  • рядом с Авачинским вулканом;
  • на берегу Тихого океана на территории серф-лагеря Snowave Kamchatka;
  • в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;
  • на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;
  • в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;
  • в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;
  • на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;
  • на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге;
  • в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;
  • около Останкинской телебашни;
  • на территории музея-заповедника «Кижи».
Фото: realnoevremya.ru

Недавно Казань вошла в топ-5 крупнейших городов России с численностью населения более 1 млн человек. Всего к началу 2021 года насчитывалось 1,25 млн горожан.

Маргарита Головатенко
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