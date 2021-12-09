Казань вошла в топ-20 красивейших мест по версии National Geographic

В Казани около Центра семьи «Казан» установили инсталляцию National Geographic, которая свидетельствует о попадании города в список 20 красивейших мест страны, сообщает TJournal.



Большая желтая рама должна привлечь внимание к необычным местам в России и вдохновить людей на совершение открытий и путешествий. Акция посвящена 20-летию телеканала в РФ.

Кроме Казани, инсталляции установили:

в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;

на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;

на горе Мусса-Ачитара в Домбае;

в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;

в Териберке на Кольском полуострове;

на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;

рядом с Авачинским вулканом;

на берегу Тихого океана на территории серф-лагеря Snowave Kamchatka;

в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;

на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;

в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;

в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;

на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;

на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Петербурге;

в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;

около Останкинской телебашни;

на территории музея-заповедника «Кижи».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Казань вошла в топ-5 крупнейших городов России с численностью населения более 1 млн человек. Всего к началу 2021 года насчитывалось 1,25 млн горожан.

Маргарита Головатенко