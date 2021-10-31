Столица Татарстана стала одним из крупнейших городов России

Казань вошла в топ-5 крупнейших городов России с численностью населения более 1 млн человек. Всего к началу 2021 года насчитывалось 1,25 млн горожан. Такие данные приводит Татарстанстат.

В сообщении указано, что более половины населения столицы Татарстана составляют граждане трудоспособного возраста — 56,3%. Еще 20,5% горожан — это дети в возрасте до 15 лет. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 23,2%. Средний возраст казанца — 38,7 года.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в рейтинг попали Москва (12,6 млн), Санкт-Петербург (5,3 млн), Новосибирск (1,6 млн) и Екатеринбург (1,4 млн). С небольшим отрывом позади Казани оказался Нижний Новгород с численностью населения 1,24 млн человек.

Недавно Казань вошла в тройку лидеров рейтинга «IQ городов». В тройку лидеров также попали Москва и Воронеж.

Диана Жиленкова