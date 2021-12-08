«КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, «Ак Барс» — один из лучших клубов России». Барберио — о переходе в «Ак Барс»

Новичок «Ак Барса», канадский защитник Марк Барберио прокомментировал свой переход в казанский клуб.

«КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, а «Ак Барс» — один из лучших клубов России, с солидной репутацией и большой историей. Для меня это большой вызов, уровень игры очень высокий, и я хочу доказать, что готов выступать в таком чемпионате, — сказал Барберио.

Марк заверил, что готов выходить при розыгрышах большинства, создавать моменты и при этом строго защищаться в зоне своей команды. Также он сообщил, что уже знаком с тремя легионерами «Ак Барса» Стивеном Кэмпфером, Джорданом Уилом и Пером Линдхольмом по играм в АХЛ и НХЛ.

«Выходил против Игоря Бобкова в АХЛ, еще узнал в составе Николая Коваленко, про него писали в Северной Америке. Но я вспомнил, потому что его папа Андрей Коваленко играл в «Монреале», а я как раз оттуда и смотрел на него в детстве. Будет круто сыграть в одной команде с Николаем», — подытожил канадец.

31-летний хоккеист заключил с «Ак Барсом» соглашение до конца сезона 2021/22.

Два последних сезона канадский защитник отыграл в Швейцарской национальной лиге, где выступал за «Лозанну». В нынешнем сезоне он сыграл в 14 играх и отличился 6 очками с показателем полезности «+1».