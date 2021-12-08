Татарстанца заподозрили в краже катка и сдаче его на металлолом

В Зеленодольске полиция задержала подозреваемого в краже катка с базы хранения автотехники в поселке Новониколаевский, сообщает МВД по Татарстану.



Ущерб составил 600 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.3 ст.158 УК РФ). Каток в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили в пункте приема металла в Казани.

Подозреваемый — ранее судимый 33-летний житель Высокогорского района. Мужчина признался в совершении преступления в ходе допроса. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

В августе в Татарстане мужчина получил условный срок за кражу металлического гаража.

Маргарита Головатенко