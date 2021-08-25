В Татарстане мужчина получил условный срок за кражу металлического гаража

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 56-летнего жителя Кукморского района суд приговорил к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за кражу металлического гаража (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 16 июня 2021 года мужчина решил похитить чужой металлический гараж. Для этого он попросил знакомых, которые не подозревали о преступных намерениях злоумышленника, демонтировать гараж и отвезти его в пункт приема металла. За это он пообещал им заплатить.

Хозяйка металлического гаража оценила ущерб в более чем 11 тыс. рублей. Мужчина свою вину полностью признал. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В этом году похожий случай произошел и в Казани: 64-летний местный житель не обнаружил на месте свой металлический гараж на улице Пржевальского. Оказалось, что его сдал в металлолом 32-летний уроженец Бугульмы.



Татьяна Демина