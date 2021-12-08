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На улице Халезова в Казани произошло аварийное отключение света

10:44, 08.12.2021
На улице Халезова в Казани произошло аварийное отключение света
Фото: pixabay.com

В Казани в доме №1 по улице Халезова произошло аварийное отключение света. Эту информацию подтвердили «Реальному времени» в сетевой компании.

Как уточнили в организации, уже ведутся восстановительные работы. Электроснабжение планируется восстановить примерно через полтора-два часа.

Фото: pxhere.com

Также сообщается, что без света остался универсам «Калинка», который расположен недалеко от улицы Халезова. Электроснабжение прекратилось и на улицах Липатова и Энтузиастов.

«Реальное время» направило запрос в мэрию города, однако там рекомендовали обратиться в сетевую компанию.

В конце прошлого месяца аварийное отключение электроэнергии произошло в домах Московского района Казани. Отключение затронуло свыше 50 домов, расположенных от проспекта Ямашева до улицы Солдатской и от проспекта Ибрагимова до улицы Бондаренко.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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