В домах Московского района Казани прекратилось электроснабжение — причиной стала авария

В домах Московского района Казани произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает телеграм-канал «КирМос на районе».

Отключение затронуло свыше 50 домов, расположенных от проспекта Ямашева до улицы Солдатской и от проспекта Ибрагимова до улицы Бондаренко. По информации Казанских электрических сетей, на линиях произошла авария.

Фото: pxhere.com

В настоящий момент уже проводятся аварийно-ремонтные работы. Электроснабжение планируется восстановить примерно через полтора часа.

Дома Московского района уже оставались без электроэнергии летом этого года. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии в связи с ревизией ВРУ. Под отключение попали дома №182, 184, 186 по улице Декабристов.

Диана Жиленкова