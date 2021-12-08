В Казани на организацию спортивных мероприятий направят 6,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани планируют провести спортивные мероприятия за 6,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Комитет физической культуры и спорта ИКМО Казани. подрядчику потребуется провести следующие мероприятия: чемпионат и первенство Казани по пауэрлифтингу, турнир по бильярду, приуроченный годовщине Победы в ВОВ, чемпионат и первенство Казани по лыжероллерам, первенство Казани по гребным видам спорта, зимний чемпионат и первенство Казани по легкой атлетике, лично-командный чемпионат Казани по настольному теннису, соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений, открытое первенство Казани по шахматам среди детских коллективов, первенство Казани по настольному теннису, спартакиаду среди пенсионеров и другие. Всего 68 соревнований.

Понадобится подготовить спортивную площадку. сцену, звуковое и компьютерное обеспечение, провести фотосъемки, предоставить цветы и услуги аниматоров. Заявки принимаются до 16 декабря 2021 года включительно. Срок проведения работ — с момента заключения контракта по 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова