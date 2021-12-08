В 2022 году в Татарстане введут малотоннажное производство СПГ

В 2022 году в Татарстане «Газпром» намерен ввести в эксплуатацию малотоннажное производство сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«В Татарстане не только «Газпром», но и частные инвесторы активно этими темами [создания малотоннажного производства СПГ] занимаются. В 2022 году у нас порядка четырех объектов уже будет таких введено, один из них «газпромовский», — приводит слова Усманова «Интерфакс».

Комплексе по производству и отгрузке СПГ (КСПГ) общей мощностью 24 тыс. тонн в год находится в завершающей стадии строительства. Он расположен в Высокогорском районе Татарстана.

Ранее Усманов предложил отказываться от газовых плит, чтобы избежать возникновения «метановых» взрывов в жилых домах.



Ольга Шагиева