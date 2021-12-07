Рустем Усманов предложил отказываться от газовых плит

Избежать возникновения «метановых» взрывов в жилых домах возможно, если жители начнут переходить на индукционные и электрические плиты, а в самих многоквартирных домах будут установлены системы автоматического отключения газа при превышении его нормативного уровня. Об этом сегодня заявил глава ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на встрече с журналистами в Доме правительства.

— Вижу как минимум два направления, по которым надо срочно принимать решения, чтобы избежать несчастных случаев. В первую очередь это принятие на федеральном уровне законов, которые обязывают застройщика применять сигнализаторы загазованности с автоматическими клапанами. Такое обращение сейчас готовится в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, — сообщил он.

«Сегодня, все, что мы пытаемся включить в техусловия при подключении к сетям, носит только рекомендательный характер, посетовал он. — Как только включаем в обязательный [регламент], застройщик идет в ФАС, и нам выносят предписание, что мы не правы», — объяснил он.

По его словам, если эта норма будет иметь обязательный характер, то многие человеческие жизни будут спасены. По его словам, при утечке метана из газопровода или при недопустимой концентрации угарного газа в доме оборудование дает возможность подавать сигнал, а затем автоматически отключать подачу газа. «Потом приедут службы и на месте разберутся в причинах», — описал он алгоритм действий.

Вторая защитная мера — отказаться от применения газовых плит в новых многоэтажных домах, если в зоне застройки имеются достаточные мощности по теплу и электричеству «Сегодня можно купить бюджетные комплекты для индукционных и электрических плит. «Татэнерго» будет радо обеспечивать граждан этими ресурсами». Отвечая на вопросы журналистов, не окажется ли приготовление кастрюли борща дороже, чем на обычной плите, он сообщил, что «дороже точно не будет».

С сентября в России произошло почти 20 взрывов газа. 25 октября случился взрыв газа в квартире жилого дома в Набережных Челнах, а весной взрыв прогремел в Зеленодольске. На реконструкцию дома в Зеленодольске потребовалось 37 млн рублей.

Луиза Игнатьева