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Одного человека спасли при задымлении подвала на улице Горсоветской в Казани

07:59, 08.12.2021
Одного человека спасли при задымлении подвала на улице Горсоветской в Казани
Фото: МЧС РТ

Один человек пострадал при задымлении в подвале многоквартирного дома в Казани на улице Горсоветской, 17. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о задымлении поступило в 19.43. Прибывшие пожарные ликвидировали горение б/у вещей на площади 1 кв. м.

Фото: МЧС РТ

Из подвала с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли одного человека. Мужчина был передан скорой помощи и с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в 7-ю горбольницу.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия Татарстан

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