Полиция начала проверку после информации о домогательствах взрослого мужчины 13-летней девочки в Казани
МВД по Татарстану начало проверку информации о домогательствах взрослого мужчины 13-летней девочки, сообщает ГТРК «Татарстан».
Мать ребенка обратилась в полицию. Правоохранителям она пояснила, что к ее 13-летней дочери возле подъезда подошел взрослый на вид молодой человек в черной одежде. Он начал трогать ее руками и предложил заняться интимной близостью за деньги.
Молодой человек пристал к девочке около ЖК «Арт Сити». Мама несовершеннолетней предупредила остальных жильцов в общем чате.
Правоохранительные органы проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.
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