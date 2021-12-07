Полиция начала проверку после информации о домогательствах взрослого мужчины 13-летней девочки в Казани

МВД по Татарстану начало проверку информации о домогательствах взрослого мужчины 13-летней девочки, сообщает ГТРК «Татарстан».



Мать ребенка обратилась в полицию. Правоохранителям она пояснила, что к ее 13-летней дочери возле подъезда подошел взрослый на вид молодой человек в черной одежде. Он начал трогать ее руками и предложил заняться интимной близостью за деньги.

Молодой человек пристал к девочке около ЖК «Арт Сити». Мама несовершеннолетней предупредила остальных жильцов в общем чате.

Фото: realnoevremya.ru

Правоохранительные органы проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Маргарита Головатенко