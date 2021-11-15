Стали известны победители грантового конкурса Кабмина РТ для НКО, реализующих социально значимые проекты

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане определили победителей республиканского конкурса на получение грантов Кабмина РТ для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов в 2021 году.

В конкурсе присутствуют такие номинации, как «Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению», «Развитие инфраструктуры, цифровизация некоммерческого сектора РТ», «Развитие благотворительности и добровольчества», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи» и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Размеры грантов варьируются от 66 до 813 тысяч рублей. Ознакомиться со списком победителей можно в распоряжении Кабмина РТ.

В начале месяца сообщалось, что представители татарстанского бизнеса подали в ФНС более 2,8 тысячи заявлений на получение грантов на нерабочие дни.

Диана Жиленкова