Молодые профессионалы «Нижнекамскнефтехима» стали победителями регионального чемпионата Ворлдскилс

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали победителями и призерами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан. Чемпионат проводился в несколько этапов в специализированном центре компетенций — колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Первыми стартовали соревнования с 15-19 ноября по компетенции «Лабораторный химический анализ», победителем которого стала работник «Нижнекамскнефтехима» лаборант цеха № 3601 Алина Кайбышева (эксперт — зам. начальника отдела цеха 3601 Мария Ильина).

С 29 ноября по 3 декабря состоялся очередной этап чемпионата, и здесь наши работники также не остались без медалей. Победителем в компетенции «Машинист компрессорных установок» стал машинист цеха № 2108 Артем Сидоров, второго места в компетенции «Цифровой электропривод» удостоился Дмитрий Мурашко.



Также на чемпионате свои силы попробовали и другие работники «Нижнекамскнефтехима»: в компетенции «Аппаратчик химических технологий» — аппаратчик цеха № 6716 Руслан Рахманкулов (эксперт — аппаратчик цеха № 1307 Антон Алдарев), в компетенции «Машинист компрессорных установок» — машинист цеха № 2505 Рамис Ахметов (эксперт зам. главного механика завода СПС Рустем Нигматуллин), в компетенции «Цифровой электропривод» — электромонтер цеха № 6407 Кирилл Лосев (эксперт — начальник участка цеха № 6407 Алесей Резник).

Региональный чемпионат является одним из этапов Финала Национального чемпионата-2022, участниками которого являются сборные команды Регионов и Республик РФ. Чтобы стать членами сборной Республики Татарстан нашим работникам еще предстоит принять участие в отборочных соревнованиях и показать лучшие результаты по компетенциям.

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