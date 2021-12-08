В Татарстане сегодня снег, сильный ветер и до -4 градусов

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр по РТ.

На территории республики пройдет снег и мокрый снег, в отдельных районах с ледяным дождем, ночью и утром на западе РТ местами сильные. Местами кратковременная метель, гололед.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15—17 м/с. Температура утром будет составлять -2..-7 градусов. Максимальная температура воздуха днем -4..+1 градусов. На дорогах снежные заносы, снежная каша, гололедица, местами сильная.



Маргарита Головатенко