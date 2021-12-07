В Москве мужчина пытался прибыть себя к брусчатке Красной площади

В Москве полицейские задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полуобнаженного 24-летнейго мужчину задержали вчера вечером. При себе у него нашли молоток и саморезы.

На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Затем его госпитализировал наряд скорой психиатрической помощи.

Фото: vesti.ru

Похожую акцию прибивания себя к брусчатке Красной Площади в ноябре 2013-го года совершил художник-активист Петр Павленский. В дальнейшем он запомнился еще рядом скандальных акций: он поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке, из-за чего просил политического убежища во Франции. Затем он поджег банк Франции в Париже.

Ольга Шагиева