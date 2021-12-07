В Татарстане поступило более 6,5 тысяч заявок на догазификацию

В Татарстане реализуется федеральная программа догазификации населенных пунктов, сообщил глава «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. Она рассчитана на 2021-2023 годы и охватит большую часть населенных пунктов, не имеющих межпоселковых распределительных сетей.

На программу догазификации выделено 4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей — средства Татарстана и 2,3 миллиардов — федеральные.



На сегодняшний день от татарстанцев поступило более 6,5 тысяч заявок на догазификацию. До конца 2021 года планируется подключение к загу 687-ми домовладений.

Усманов также считает, что избежать возникновения «метановых» взрывов в жилых домах возможно, если жители начнут переходить на индукционные и электрические плиты, а в самих многоквартирных домах будут установлены системы автоматического отключения газа при превышении его нормативного уровня.



Луиза Игнатьева