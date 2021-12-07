В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

В Госдуме России призвали ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

Депутат считает, что алкоголь под Новый год уничтожает жизнь и здоровье россиян и необходимо вводить конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Он добавил, что это важно, так как некоторые люди теряют меру, выпивая.

Кроме того, он предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия в новогодние праздники бесплатными, чтобы граждане России не спивались. Соответствующий запрос Хамзаев планирует направить в Минкультуры РФ до конца 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России предложили изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. Поступило предложение разрешить купить шампанское после 22.00—23.00 в канун встречи Нового года и Рождества, тогда как сейчас законодательство запрещает продажу алкоголя после 23.00.





Дарья Акимова