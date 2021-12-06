В Казани трамвай насмерть сбил подростка
В Казани трамвай насмерть сбил 15-летнего подростка. ДТП произошло на улице Отрадной, 32.
По предварительным данным, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути.
Происшествие зафиксировал видеорегистратор трамвая, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Кадры момента ДТП предприятие не стало публиковать «по этическим соображениям».
На данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Из-за случившегося остановлено движение маршрута №4.
В ноябре прошлого года в Казани пожилая женщина попала под трамвай в районе перекрестка улиц Гвардейской, Даурской и Рихарда Зорге.
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