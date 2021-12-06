В Казани возбудили уголовное дело после смертельного наезда трамвая на подростка

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани возбудили уголовное дело после гибели подростка под трамваем. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Дело завели по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в СУ СКР по Татарстану, погибла 11-летняя девочка. ДТП произошло на улице Гвардейской.

Первым о происшествии сообщил МУП «Метроэлектротранс». По предварительным данным предприятия, подросток перебегал дорогу в неположенном месте. Трамвай резко затормозил, но остановиться не успел из-за длинного тормозного пути.

Кадры момента ДТП предприятие не стало публиковать «по этическим соображениям».



Татьяна Демина