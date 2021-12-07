Актрису Нину Ургант посмертно наградили премией «Звезда театрала»
Народную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены», сообщает ТАСС.
Награда передана заместителю худрука Александринского театра Игорю Троилину. Главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков открыл церемонию в Театре им. Вахтангова в Москве словами о Нине Ургант:
«Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации «Легенда сцены» Нины Ургант, которой не стало 3 дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила».
Объявление Ургант лауреатом в этой номинации зал встретил громкими аплодисментами.
Нина Ургант умерла на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге 3 декабря.
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