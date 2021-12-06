США уже на этой неделе могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

Администрация американского президента Джо Байдена уже на этой неделе может объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая состоится в 2022 году в Пекине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Это означает, что официальные лица США не посетят Олимпийские игры. Американские спортсмены при этом смогут принять участие в соревнованиях.

В прошлый раз США уже полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, проходившую в Москве. В результате такого решения 466 американских спортсменов лишились возможности поучаствовать в играх.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Пекине под названием ROC из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Они будут представлять Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee).





Дарья Акимова