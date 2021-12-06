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Москалькова обратится в органы прокуратуры по поводу меры пресечения в виде заключения под стражу

18:24, 06.12.2021
Москалькова обратится в органы прокуратуры по поводу меры пресечения в виде заключения под стражу
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в органы прокуратуры по поводу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москалькова считает, что стоит задуматься о том, нет ли излишнего упора на применение соответствующей меры пресечения.

Уполномоченный по правам человека в РФ неоднократно возвращалась к обсуждению этого вопроса. Так, в 2019 году Москалькова заявляла о необходимости определить предельный срок содержания под стражей. Она сообщала, что ей приходит большое количество жалоб на длительные сроки содержания под стражей.

Маргарита Головатенко
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