Папа Римский сообщил о готовности приехать на встречу с патриархом Кириллом в Москву

Фото: ru.wikipedia.org / The White House from Washington

Встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла сейчас обсуждается, она состоится в обозримом будущем, сообщил папа Римский Франциск.



По его словам, на следующей неделе к нему должен приехать глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, чтобы согласовать возможную встречу.

Митрополит Иларион, в свою очередь, подтвердил возможность новой встречи патриарха Кирилла с папой Римским Франциском, сообщает ТАСС.

Франциск выразил мнение, что прямые контакты и диалог должны продолжаться и не «ждать согласия теологов».

Маргарита Головатенко