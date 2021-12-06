Новости спорта

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова стала второй в списке лучших судей в женском футболе

17:08, 06.12.2021
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова стала второй в списке лучших судей в женском футболе
Фото: commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова заняла второе место в списке лучших судей в женском футболе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте федерации.

Первое место — у француженки Стефани Фраппар. В тройку также вошла швейцарка Эстер Штаубли. В этом году Пустовойтова была судьей в финале Олимпийских игр и стала первой женщиной-арбитром, отработавшей матч Футбольной национальной лиги. Российский арбитр работала в полуфинале женской Лиги чемпионов.

Среди мужчин первые три места заняли немец Феликс Брых, нидерландец Бьорн Кейперс и итальянец Даниэлле Орсато. Россиянин Сергей Карасев не попал в первую пятерку.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также