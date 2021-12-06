В Минтруде России предложили изменить порядок выплат пенсий для некоторых категорий

Минтруд России предложил изменить порядок выплат пенсий для некоторых категорий граждан с июля 2022 года. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В министерстве готовят поправки в приказы, касающиеся правил начисления и расчетов трудовых пенсий. Нововведения коснутся только двух категорий граждан. Первая — это социально незащищенные россияне, получающие пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая — граждане, чей трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, и им не хватает пенсионных баллов. Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Сообщается, что подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет в электронном виде через портал госуслуг. Повторно обратиться за ней можно будет через пять лет.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Пенсионный фонд РФ опроверг информацию, что переводит территориальные офисы на удаленный режим работы. Службы ПФР продолжают работать в обычном режиме и принимать граждан по предварительной записи и без нее.



Дарья Акимова