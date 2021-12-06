В Минтруде России предложили изменить порядок выплат пенсий для некоторых категорий
Минтруд России предложил изменить порядок выплат пенсий для некоторых категорий граждан с июля 2022 года. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
В министерстве готовят поправки в приказы, касающиеся правил начисления и расчетов трудовых пенсий. Нововведения коснутся только двух категорий граждан. Первая — это социально незащищенные россияне, получающие пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая — граждане, чей трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, и им не хватает пенсионных баллов. Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Сообщается, что подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет в электронном виде через портал госуслуг. Повторно обратиться за ней можно будет через пять лет.
Накануне Пенсионный фонд РФ опроверг информацию, что переводит территориальные офисы на удаленный режим работы. Службы ПФР продолжают работать в обычном режиме и принимать граждан по предварительной записи и без нее.
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