Пенсионный фонд опроверг сообщения о переходе на удаленную работу

Пенсионный фонд России опроверг сообщения СМИ о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы, сообщает «РИА Новости».



Службы ПФР продолжают работать в привычном режиме и принимать граждан как по предварительной записи, так и без нее.

В связи с риском распространения коронавируса с прошлого года услуги предоставляются в упрощенном порядке, что позволяет сократить количество личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг и предоставлять услуги в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России до 1 января 2022 года будет действовать временный порядок предоставления государственных услуг, согласно которому получить услуги ПФР в отделениях до указанного срока можно будет лишь по предварительной записи и электронной почте.

Маргарита Головатенко