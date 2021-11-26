В Казани средняя ожидаемая зарплата составила 41,2 тысячи рублей

В Казани средняя ожидаемая зарплата составила 41,2 тысячи рублей. Это на 21,7% меньше, чем в среднем по стране, говорится в исследовании hh.ru.

Среди крупнейших городов России Казань заняла десятое место с наибольшей средней ожидаемой зарплатой. Лидер — Москва, здесь жители в среднем рассчитывают на зарплату в 76,4 тыс. рублей. Второе место — у Санкт-Петербурга с 54,4 тыс. рублей, третье — у Екатеринбурга с 45,7 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самая маленькая ожидаемая зарплата — у жителей Барнаула. Там она равна 34,5 тыс. рублей. В стране в целом данный показатель составил 52,7 тыс. рублей, передает «Коммерсантъ».

В понедельник Татарстан занял 37-ю позицию в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Средний диапазон зарплат в республике колеблется от 21 до 43 тысяч рублей.



Татьяна Леухина