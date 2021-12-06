Россияне уверены в росте курса валюты к началу 2022 года на 9%

Россияне считают, что к 10 января 2022 года доллар и евро вырастут по отношению к рублю на 9%. Такие данные приводит исследовательский центр портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, жители России думают, что после окончания новогодних праздников курс доллара вырастет до 81,6 рубля, евро — до 92,3 рубля. За курсом доллара следит 24% россиян, евро — 17%. Мужчины чаще женщин отслеживают новости с валютной биржи, как и россияне младше 34 лет и обладатели дохода выше среднего.

Кроме того, количество тех, кто следит за изменениями валюты, соответствует цифре 2018—2019 годов. Это 23—28%. В марте 2020 года после начала пандемии коронавируса интерес к бирже вырос до 36%. Однако это не сравнится с декабрем 2014 года, когда за рынком следили 54%.

Фото: pixabay.com

О том, что ожидает банковский сектор России в ближайшее время, — в репортаже «Реального времени».

Дарья Акимова