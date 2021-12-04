Что ожидает банковский сектор России?

Успешность бизнеса в целом не останавливает процесс ухода некоторых игроков с рынка.

Фото: Артем Сизов / gazeta.ru

В канун Дня банковского работника прошла новость о том, что по прогнозам экспертов к октябрю 2022 года в России около 30 банков покинут рынок. Новость прошла спокойно и буднично, так как все уже привыкли к «банкопаду», который методично устраивал ЦБ в последние годы, методично зачищая рынок от недобросовестных и слабых игроков. Колумнист «Реального времени» Артур Сафиуллин рассуждает о том, почему кредитные организации уходят с рынка и что ожидает банковский сектор в ближайшем будущем.

Ситуация в секторе и причины «банкопада»

Казалось бы, пандемия коронавируса должна была больно ударить по доходам кредитных организаций, но 2021 год стал самым успешным для банков за всю историю — по прогнозу ЦБ по итогам этого года прибыль сектора составит 2,5 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в лучшие годы. Так называемый индекс банковского здоровья составил 91,5% и это лучший результат за два года. Основной причиной прибыльности стало увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования. Но, успешность сектора в целом, не останавливает процесс ухода некоторых игроков с рынка.

Когда-то мы имели около тысячи банков в стране, сейчас счет идет на сотни, а если точнее, то на 1 сентября 2021 года их было 339. За 2020 год банковская система РФ уменьшилась на 36 банков, за 2019 год — на 38 банков, за 2018 год — на 77 банков. Если брать цифру прогноза в 30 банков в контексте этой статистики, то все идет в рамках годовой нормы «зачистки».

Единственное отличие от предыдущих лет — многие банки сами сдают лицензии, не дожидаясь краха, больших неприятностей от ЦБ и его верного кнута в лице АСВ. Регулятор с удовольствием бы имел десять-двадцать банков на всю страну, убрав всех остальных. Что, собственно говоря, и происходит — за последние четыре квартала сектор покинули 45 банков, из них 32 по регуляторным основаниям, 7 из-за добровольного аннулирования лицензии, а еще 6 присоединились к другим банкам.

Фото: top-rf.ru

Причиной прекращения работы является снижение прибыли на фоне изменений на рынке кредитования. Большему риску подвержены кредитные организации с рейтингом не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором банк может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен — прим. ред.). Резкое и многократное повышение ключевой ставки ЦБ заставило банки поднять ставки по депозитам, но на рынке кредитования банки вынуждены жертвовать своей маржой для привлечения заемщиков — рынок уже давно стал рынком заемщика, где балом правит спрос на кредиты, а никак не предложение. В этом колоссальное отличие от ситуации, скажем так, 10-15 летней давности — золотого времени российского банкинга, когда доходность банковской деятельности позволяла безбедно существовать сотням кредитных организаций. Теперь выживают только крупные игроки, особенно избалованные государственными вливаниями, в случае кризиса.

Диспропорция между расходами (депозиты) и доходами (сниженная маржа по кредитованию) неизбежно отразится на процентном доходе и прибыли. Из-за роста ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга, банки также могут столкнуться с риском обесценивания облигаций — на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков.

Под особым рыночным давлением оказываются небольшие региональные банки дальше первой сотни российских банков, которые не принадлежат к финансово-промышленным группам и не имеют крупных промышленных, крупных клиентов. Чем-то это напоминает ситуацию с торговыми сетями в стране, где балом правят «Пятерочка» и «Магнит», а местные сети ушли в историю. Судя по очередям в банкоматы крупных банков, в банковском секторе тоже есть свои «Магниты».

Особо пристально ЦБ следит за банками, которые грешат нелегальными операциями — операции в пользу онлайн-казино, букмекерских контор, вывод средств заграницу по мнимым операциям ВЭД и прочие нарушения 115ФЗ (особенно это касается невыполнения обязательств по мониторингу за операциями клиентов).

Основным бизнес-риском для банков остается способность заемщиков, взявших новые или реструктурировавшие ранее полученные кредиты в 2020-21 годах обслуживать их до конца срока договоров. Наверняка мы увидим рост дефолтности и просрочки.

Многие эксперты опасались этого уже в этом году, но рост кредитования показал, что у нас большая серая экономика, которую никто не видит, и не можем оценить ее размер. А как иначе объяснить, откуда у населения средства на обслуживание кредитов в таких объемах.

Фото: Максим Платонов

Что дальше?

На фоне высокой инфляции в стране, реальные доходы населения будут падать, что приведет к сокращению численности качественных заемщиков. Помимо этого, ЦБ уже предпринимает меры по охлаждению рынка потребительского кредитования — новые регуляторные требования снизят темпы выдач новых кредитов. Наблюдающаяся волатильность финансовых рынков и ее влияние на валютную переоценку, и стоимость ценных бумаг, будет оказывать давление на прибыль банков.

Из-за снижения маржинальности традиционного банковского бизнеса и возросшей конкуренции за клиентов с компаниями из сектора финтеха, кредитные организации вынуждены искать новые источники доходов. Крупные банки увеличивают вложения в смежные отрасли финансового сектора — страховой и лизинговый бизнес. Например, за последние пять лет доля банковских лизинговых компаний в финансировании нового лизингового автопарка увеличилась с 39% до 50%. Это неудивительно, так как это направление является наиболее диверсифицированным и привлекательным с точки зрения доходности.

Для привлечения большего количества клиентов и повышения доходности бизнеса, банки вынуждены начать предоставлять небанковские сервисы — мы все больше видим участие банков в товарных маркетплейсах, строительстве, сфере услуг, общественного питания, транспорта. Уже стоит вопрос о необходимости разделения маркетплейсов на финансовые и потребительские.

ЦБ не особо рад перспективам видеть банки в непрофильных бизнесах — это колоссально увеличивает риски традиционного для банков бизнеса. С другой стороны, банки зачастую остаются с непрофильными бизнесами в результате урегулирования задолженности крупных проблемных заемщиков — от торговых центров до гольф-клубов.

Еще одной проблемой для сектора является его монополизация крупными госбанками — на них приходится 74% активов банковского сектора. А так, как успех на рынке сейчас во многом определяется цифровизацией, небольшим банкам очень сложно конкурировать с гигантами — им не хватает доходов для финансирования дорогостоящих ИТ-разработок. В этом свете была озвучена интересная мысль о необходимости оказания помощи государством небольшим банкам в создании современных цифровых сервисов и платформ, в обеспечении беспрепятственного доступа к государственным сервисам никоим образом не хуже, чем крупным игрокам. Это неплохое решение для сохранения хоть какой-то конкуренции на рынке, ведь чем дальше будет развиваться олигополия из топ-5 банков, тем быстрее мы увидим рост банковских тарифов, путем сговоров. Это классика экономической теории и практики.

Фото: gazeta.ru

В целом, нас ждет все больший переход финансовых сервисов в «цифру» — в скором времени будет принят закон о доступе малого и среднего бизнеса к услугам финансовых платформ (маркетплейсов).

Сейчас на них предлагаются продукты для физлиц — вклады, полисы ОСАГО, ПИФы, внебиржевые облигации. После принятие закона, платформами смогут пользоваться юрлица и ИП, добавятся кредитные продукты и многое другое. Будет интересно понаблюдать за развитием банковского бизнеса в ближайшем будущем.

Артур Сафиулин