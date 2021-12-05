В Белоруссии пообещали жестко ответить Киеву в случае повторного нарушения границы
Белоруссия предупредила Украину, что жестко ответит в случае повторного нарушения границы, сообщает «РИА Новости».
Накануне в Госпогранкомитете РБ украинских пилотов обвинили в нарушении воздушного пространства. Вертолет Ми-8 во время учений пересек госграницу на высоте около 100 метров и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси.
Пограничники Украины эту информацию опровергли.
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