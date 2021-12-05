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В Белоруссии пообещали жестко ответить Киеву в случае повторного нарушения границы

18:12, 05.12.2021
В Белоруссии пообещали жестко ответить Киеву в случае повторного нарушения границы
Фото: wikimedia.org / user699

Белоруссия предупредила Украину, что жестко ответит в случае повторного нарушения границы, сообщает «РИА Новости».

Накануне в Госпогранкомитете РБ украинских пилотов обвинили в нарушении воздушного пространства. Вертолет Ми-8 во время учений пересек госграницу на высоте около 100 метров и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси.

Пограничники Украины эту информацию опровергли.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество

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