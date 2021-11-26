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В Челнах прокуратура заступилась за права ветерана боевых действий

13:21, 26.11.2021
В Челнах прокуратура заступилась за права ветерана боевых действий
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах прокуратура заступилась за права ветерана боевых действий из-за отказа в предоставлении ему мер соцподдержки. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мужчина обратился в Республиканский центр материальной помощи для оформления субсидии-льготы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Однако в предоставлении льготы ему отказали, мотивируя тем, что он не является собственником жилого помещения.

Фото: realnoevremya.ru

При этом по ст. 154 оплата взноса за капремонт общего имущества включена в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги только для собственников. А меры соцзащиты при оплате предоставляются всем лицам, проживающим в жилых помещениях, независимо от вида жилищного фонда.

«По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)» представление об устранении нарушений законодательства о ветеранах, об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищного законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане инвалида обеспечили дорогим лекарством после вмешательства прокуратуры.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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