В Татарстане прошел конкурс для инвалидов по зрению и их собак-поводырей

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В Татарстане прошел республиканский конкурс «Шаг за шагом: два сердца рядом» для инвалидов по зрению и их собак-поводырей, сообщают новости телеканала ТНВ.

На сегодняшний день конкурс объединяет восемь таких тандемов Татарстана. На конкурсе участники демонстрировали навыки и умения, степень взаимопонимания, послушания и дрессуру.

Конкурс — хорошая возможность пообщаться с другими парами. Всего в республиканском клубе владельцев собак-проводников «Дорадо» 17 таких тандемов. Пять — в Казани, по четыре — в Челнах и Елабуге, по два — в Нижнекамске и Буинске и по одному — в Нурлате и Заинске.

«Собака дает инвалиду возможность вести более активную жизненную позицию. Это помощь и в работе, и в учебе при передвижении», — прокомментировал председатель Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Владимир Федорин.

Один из участников конкурса — Сергей Добротворский — электрик из Нижнекамска. 34 года назад у него начало ухудшаться зрение, а семь лет назад он ослеп полностью. Их тандему уже три года. Пес привязался к своему хозяину и стал полноценным членом семьи. Сергей рассказал, что с псом они занимаются пробежками и играют в настольный теннис, а зимой участвуют в лыжных гонках. На конкурс они подготовили парный танец.

В Казани накануне в рамках Декады инвалидов прошли соревнования по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Маргарита Головатенко