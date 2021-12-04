На 1 ноября жители Татарстана задолжали за жилищно-коммунальные услуги 7,9 млрд рублей

На 1 ноября жители Татарстана задолжали 7,977 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги — это практически двухмесячное общереспубликанское начисление. Об этом рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании.

В октябре уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 100,6%. 27 муниципальных образований демонстрируют среднегодовой уровень собираемости ниже среднереспубликанского, еще 18 муниципалитетов среднереспубликанские значения превысили. В шести муниципалитетах задолженность составила два и более месяца, в 22 — от одного до двух месяцев. Самый высокий уровень платежной дисциплины граждан демонстрируют 17 районов — там задолженность за жилищно-коммунальные услуги не превышает одного месяца.

Общий долг за газ к 1 ноября 2021 года составил 370 млн рублей (-4 млн рублей к АППГ), за электроэнергию — 62,6 млн рублей (-60 млн), сообщает пресс-служба президента РТ.

За год организациям коммунального комплекса удалось снизить объем невыполненных финансовых обязательств ровно в два раза — почти на 33 млн рублей. Сейчас сумма задолженности коммунальщиков за электроэнергию составляет 32 млн рублей.

В прошлом месяце стало известно, что правительство РФ утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на следующий год. Наибольшая индексация затронула Татарстан, Севастополь и Крым (по 6,2%).