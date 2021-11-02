В Татарстане плата за коммунальные услуги вырастет на 6,2%

Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год. Согласно документу, наибольшая индексация будет в Татарстане, Севастополе, Крыму (по 6,2%).

Также наибольшая индексация в Чеченской Республике (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Москве, Якутии и Дагестане (по 6%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наименьший индекс изменения платы: в Свердловской области (2,9%), Республике Мэрий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%), следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

В конце октября первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что сумма задолженности татарстанцев за жилищно-коммунальные услуги на 1 октября составила 8 млрд рублей.



Татьяна Леухина