В конце декабря в Нижнекамске начнет работу онлайн-ретейлер «Самокат»

В конце месяца в Нижнекамске стартует работа онлайн-ретейлера «Самокат» с доставкой товаров за 15 минут. Время доставки будет варьироваться от 15 до 30 минут в зависимости от места назначения. Быстрая доставка станет осуществляться с помощью дарксторов — собственных «закрытых» магазинов, таких будет пять.

К старту работы планируют нанять свыше 150 курьеров, партнеров сервиса, товароведов и администраторов. В будущем база рабочих мест будет расширяться. Кроме того, компания серьезно подходит к условиям труда сотрудников. Например, курьеры будут обеспечены хорошими куртками, предназначенными для разных погодных условий.

В ноябре стали известны результаты исследования, согласно которому в Татарстане, после введения QR-кодов в общественном транспорте, на треть вырос спрос на доставку продуктов.

Диана Жиленкова