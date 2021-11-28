На переплавку снега в Казани направят 125 млн рублей

В Казани 125 млн рублей потратят на переплавку снега на стационарных снегоплавительных пунктах. Такой тендер появился на сайте Госзакупок.

Переплавлено будут 615 тысяч тонн снега. По подсчетам «Коммерсанта», 1 тонна снега или 1 куб. м воды будет стоить примерно 203,3 рублей. Талая вода будет отведена в коллектор городской канализации.

Фото: kzn.ru

Больше всего снега собираются собрать на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани — 325 тысяч тонн. 105 тысяч тонн планируют собрать с территории Советского района. Из Кировского и Московского вывезут 100 тысяч тонн. Из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов на утилизацию вывезут 85 тысяч тонн снега.

В прошлом году в Казани появился седьмой снегоплавильный пункт в Советском районе Казани.

Ольга Шагиева