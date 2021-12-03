Росстат: в стране снизилось число бедных

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В России в III квартале текущего года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности снизилась до 16 млн человек. Это 11% от общей численности населения. В предыдущем квартале эти показатели составили 18,2 млн и 12,5% соответственно. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства, за 9 месяцев этого года число бедных составило 17,6 млн человек (12,1% от общего населения). Наибольшие показатели наблюдались в I квартале 2021 года: численность населения с денежными доходами ниже границы бедности составила 20,8 млн человек (14,2% от общего населения).

Фото: realnoevremya.ru

Недавно российское правительство утвердило порядок определения границы бедности по России в целом и по субъектам. Так, начальное значение установили на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.

Диана Жиленкова