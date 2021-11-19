В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения водителя на сотрудника ГИБДД

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Дело возбудили после мониторинга информации в интернете — пользователи опубликовали видеозапись, на кадрах которой запечатлена агрессия автомобилиста на улице Пушкина в Казани. Водитель набросился на полицейского и применил насилие.

Сотрудники ГИБДД 19 ноября остановили автомобиль с обвиняемыми — стражей порядка привлекло то, что один из находящихся в автомобиле мужчин не пристегнут. На замечание мужчина отреагировал агрессией.

Фото: realnoevremya.ru

37—летний местный житель задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование дела продолжается.

Маргарита Головатенко