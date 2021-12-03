Минпросвещения России выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету

Минпросвещения России до 2024 года выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрея Горобца, выступавшего на форуме «Digital Innopolis Days» в Татарстане.

Горобец рассказал о важности цифрового контента и о том, как хорошо он показал себя за время пандемии. По его словам, в этом году будет выпущено восемь предметов, до 2024 года 41, и это охватит всю линейку образовательных предметов с первого по одиннадцатый классы.

Он добавил, что ведется и работа по подготовке кадров для цифровой экономики. Министерство и подведомственные ему организации проводят обучение педагогов.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Минпросвещения рекомендовало всем российским школам переводить учеников 1-8 классов на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. Обязательное обучение по ним начнется с 1 сентября 2022 года.





Дарья Акимова