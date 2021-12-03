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Минпросвещения России выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету

17:15, 03.12.2021
Минпросвещения России выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету
Фото: pixabay.com

Минпросвещения России до 2024 года выпустит цифровой образовательный контент по 41 предмету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрея Горобца, выступавшего на форуме «Digital Innopolis Days» в Татарстане.

Горобец рассказал о важности цифрового контента и о том, как хорошо он показал себя за время пандемии. По его словам, в этом году будет выпущено восемь предметов, до 2024 года 41, и это охватит всю линейку образовательных предметов с первого по одиннадцатый классы.

Он добавил, что ведется и работа по подготовке кадров для цифровой экономики. Министерство и подведомственные ему организации проводят обучение педагогов.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Минпросвещения рекомендовало всем российским школам переводить учеников 1-8 классов на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. Обязательное обучение по ним начнется с 1 сентября 2022 года.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование

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