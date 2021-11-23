Российским школам порекомендуют массово переходить на обновленные стандарты обучения

Минпросвещения России намерено порекомендовать школам страны переводить обучение с первого по восьмой классы на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования. Сообщил об этом ТАСС со ссылкой на начальника отдела содержания и методов обучения Минпросвещения Людмилу Логунову.

Она рассказала, что в 2021 году были утверждены новые стандарты. По ним обязательное обучение начнется с 1 сентября 2022 года. Но пока ведомство дает рекомендацию более массово переходить на обновленные ФГОС.

Также Логунова добавила, что в соответствии с обновленными ФГОС были детализированы предметные результаты по технологии, математике и информатике.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что разрабатывают единый подход к профилактике девиантного поведения детей и подростков. Министерство планирует инициировать массовое повышение квалификации педагогов на эту тему.





Дарья Акимова