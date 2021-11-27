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Казань вошла в десятку самых популярных авианаправлений этой осени

07:15, 27.11.2021
Казань вошла в десятку самых популярных авианаправлений этой осени
Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в десятку самых популярных авианаправлений этой осени. Таковы данные исследований осенних бронирований сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самыми популярными авианаправлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В десятку также вошли Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Уфа, Калининград, Екатеринбург и Казань, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru

Для путешествий на поезде чаще всего люди выбирают Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи.

Среди зарубежных авианаправлений самыми популярными оказались Армения, Турция и Киргизия.

Госкомитет РТ по туризму сообщал, что туристический поток в основные туристские центры Татарстана по итогам нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября увеличился на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ольга шагиева
Общество Татарстан

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