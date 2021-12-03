ВТБ дал прогноз по темпам прироста эскроу-счетов в следующем году

Объем аккумулированных средств дольщиков на счетах эскроу в банке ВТБ превышает 560 млрд руб., а открытых счетов эскроу — около 90 тыс. Около 34 тыс. счетов эскроу уже раскрыты, и более 160 млрд руб. средств с этих счетов направлена застройщикам, которые ввели финансируемые банком дома в эксплуатацию.



«Рынок финансирования качественных проектов высококонкурентный, а банки отдают предпочтение застройщикам с опытом. Размер заключенных сделок проектного финансирования в формате эскроу в ВТБ — около триллиона рублей. Мы ожидаем, что к концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд руб. Мы учитываем стратегические интересы наших индустриальных партнеров, предлагаем инструменты финансирования для вхождения в проект на самых ранних стадиях, а различные продукты позволяют нашим клиентам в отдельных случаях показывать годовой рост объемов строительства и продаж на уровне 40-50%», — говорит Роман Антощенков, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство, девелопмент» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей.

Более четверти средств на счетах эскроу в банке в настоящее время приходится на строительные проекты компаний среднего и малого бизнеса. Клиенты этого сегмента, как и крупные игроки, активно работают через эскроу-счета и привлекают банковское финансирование.

«Мы продолжаем наращивать кредитование жилищного строительства с применением счетов эскроу, это наш стратегический приоритет в работе со строительной отраслью. За время работы по этой схеме ВТБ одобрил 500 проектов компаний среднего и малого бизнеса на сумму 520 млрд рублей. Из них в текущем году — более 250 проектов на 320 млрд рублей. На данный момент профинансировано строительство жилья в регионах России общей площадью 8 млн кв. м. До конца этого года в банке будет около 350 действующих сделок с застройщиками СМБ, в будущем году мы планируем нарастить их число в полтора раза», отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Эскроу-счета защищают средства клиентов, приобретающих недвижимость на этапе строительства. Наращивание объемов проектного финансирования и развитие инструмента эскроу оказывает положительное влияние на жилищное кредитование. Сейчас каждый второй такой счет открывается в связке с ипотекой. Синергия продуктов позволяет банкам предлагать дисконт по ставке заемщикам, оформляющим кредит на квартиру в новостройке. Дополнительный потенциал для роста объемов эскроу и, как следствие, выдач ипотеки, мы видим в распространении этого механизма на индивидуальное жилищное строительство», — прокомментировал вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

Банк ВТБ (ПАО)

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