Утром в электротранспорте Казани контролеры выявили 12 человек без QR-кодов

Утром в электротранспорте Казани контролеры выявили 12 человек без QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Семь человек выявили в трамваях и троллейбусах, их попросили покинуть салон транспорта. В метрополитене таких оказалось пять человек, их не допустили на платформы станций.

За вчерашний день проехать без QR-кодов попытались 87 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Контролеры стоят на 12 точках — трамвайные и троллейбусные остановки — и в 21 вестибюле метрополитена.

За вчерашний день в транспорте Казани выявили 104 пассажира без QR-кодов. Воспользоваться транспортом не смогли 167 жителей — 0,03% от общего пассажиропотока.



Ольга Шагиева