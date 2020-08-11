Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19.

По словам главы государства, вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет.

«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Президент РФ добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

Также Путин обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой подробнее рассказать о процедуре регистрации вакцины. «Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки»,— передает «Прайм» слова российского лидера.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщал, что регистрация препарата от коронавируса назначена на 12 августа.

